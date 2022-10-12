Директора затримали під час отримання частини хабара у розмірі 200 тис. грн

У Стрийському районі на Львівщині на хабарі затримали директора державного підприємства, яке входить в структуру Держрезерву. Директор вимагав 1 млн грн у підприємця за передачу в користування складів. Затримали фігуранта під час отримання частини хабара у сумі 200 тис. грн.

Як повідомили в середу, 12 жовтня, в прокуратурі та поліції Львівщини, 60-річний директор державного підприємства, розташованого у Стрийському районі, вимагав у підприємця хабар у розмірі 1 млн грн за безперешкодне надання в оренду складів Держрезерву України та відпуск товарів.

Директора державного підприємства затримали на хабарі за передачу в користування складів (фото поліції)

«У разі відмови заплатити йому «відкат», директор обіцяв створити штучні перешкоди для продовження договору і відпуску товарів зі складу, котрі потерпілий вже розмитнив і мав передати покупцю», – розповіли в прокуратурі.

Директора, який є мешканцем Золочівського району, затримали під час отримання частини хабара у сумі 200 тис. грн. Гроші вилучили.

За фактом хабарництва поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.