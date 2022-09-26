Керівник філії інституту попався на хабарі 30 тис. грн

На хабарі затримали 39-річного директора Львівської філії «Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» Романа Закусила. Керівника затримали «на гарячому» під час отримання 30 тис. грн хабара за передачу в користування земельної ділянки та складів інституту.

У понеділок, 26 вересня, в поліції та прокуратурі Львівщини повідомили, що виконуючий обов’язки директора львівської філії державної наукової установи вимагав хабар 30 тис. грн від фізичної особи за безперешкодне надання тому в оренду земельної ділянки та складського приміщення, що перебувають на балансі та розташовані на території інституту. Приміщення та земля мали бути передані без укладення відповідних договорів та без офіційної оплати.

Керівник філії НДІ за хабарі передавав в користування склади та землю (фото поліції)

Посадовця затримали «на гарячому» 22 вересня під час отримання 30 тис. грн хабара. Наступного дня йому повідомили про підозру за хабарництво (ч. 3 ст. 368 ККУ). Директору філії загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Правоохоронці не розголошують назву державної установи та прізвище затриманого керівника. За даними ZAXID.NET, на хабарі спіймали директора Львівської філії державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого». Філія розташована у селищі Магерів на Жовківщині, її керівником з квітня цього року є Роман Закусило. НДІ перебуває в підпорядкуванні міністерства аграрної політики та продовольства України.