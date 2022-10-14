За 20 тис. доларів хабара посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення

Директора спеціалізованого кар’єру, який належить Закарпатському облавтодору, затримали на хабарі у 20 тис. доларів. Як стверджують правоохоронці, за ці гроші посадовець обіцяв продати замовнику 2 тис. кубометрів щебеню по зниженій ціні. За скоєне керівнику кар’єру загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Імені посадовця правоохоронці не називають, однак, за інформацією ужгородського депутата Віталія Глаголи, йдеться про директора Королівського кар’єру Руслана Гігу.

Як повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, затримали посадовця у середу, 12 жовтня, в Ужгороді під час одержання 20 тис. доларів хабара. Гроші чоловік отримав за продаж щебеню з кар'єру по зниженій ціні.

«За даними слідства, посадовець налагодив протиправну схему продажу щебеню з кар’єру на території Берегівського району поза бухгалтерським обліком. За умови одержання неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч доларів США підозрюваний обіцяв поставити замовнику 2 ти. кубометрів продукції за заниженою вартістю», – йдеться у повідомленні.

Імені посадовця та назву підприємства, яким він керував в обласній прокуратурі не повідомляють. Проте, за даними депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, йдеться про затримання директора Королівського кар’єру Руслана Гіги. За даними аналітичної системи YouControl, Королівський спеціалізований кар’єр є філією дочірнього підприємства «Закарпатський облавтодор». Як стверджує депутат Віталій Глагола, керівник кар’єру працював у змові з керівництвом Закарпатського облавтодору.

Наразі в.о. директору філії оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (вимагання та одержання хабара у великому розмірі). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати певні посади на три роки.