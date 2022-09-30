Господарський суд Закарпаття повернув у власність громади селища Кольчино, що біля Мукачева, кар’єр вартістю 30 млн грн. Причина – систематичні порушення фірми, яка орендувала земельну ділянку для видобування андезиту і базальту. Договір оренди для ПП «Ізумруд», яким володіє Михайло Сарканич, офіційно скасували, окрім цього, компанію зобов’язали сплатити селищній раді 11 тис. грн боргу за оренду кар’єру.

Про рішення суду повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури у п’ятницю, 30 вересня. Прокуратура звернулася до суду з позов про розірвання договору оренди із підприємством ще минулого року. За даними правоохоронців, фірма добувала андезит і базальт із порушеннями природоохоронних норм. Йдеться про земельну ділянку у Кольчині площею 1,4 га та вартістю понад 30 млн грн.

«Під час розробки родовища та користування земельною ділянкою підприємство неодноразово порушувало умови договору та природоохоронне законодавство. Саме з цих причин дію виданого підприємству спецдозволу на користування надрами неодноразово зупиняли, а згодом анулювали за рішенням суду», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Як зазначається у рішенні суду, ПП «Ізумруд» орендувало кар’єр під Мукачевом з 2011 року, фірма «Ізумруд» порушила умови договору оренди землі, систематично не сплачувала орендну плату, порушували природоохоронні норми та використовувала земельну ділянку не за цільовим призначенням.

Відтак, Господарський суд Закарпатської області розірвав договір оренди ділянки та повернув кар’єр у комунальну власність громади. Крім того, ПП «Ізумруд» має сплатити селищній раді Кольчина понад 11 тис. грн боргу за оренду землі.

За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Ізумруд» зареєстроване у селищі Кольчино Мукачівського району у лютому 2001 року. Власником фірми є місцевий мешканець Михайло Сарканич. Підприємство займається добуванням декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.