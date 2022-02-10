Приватна компанія намагались отримати державне майно вартістю 30 млн. грн.

На Прикарпатті СБУ викрила рейдерів, які намагалися привласнити майно Домбровського карʼєру у Калуші вартістю понад 30 млн. грн. Приватна компанія, яка є співвласником держпідприємства, організувала таємні збори, на яких перерозподілили статутний капітал на свою користь. За рішенням зборів компанія мала отримати соляний кар’єр, площею майже 100 га, а також приміщення колишньої фабрики та одного з цехів.

Про спробу рейдерського захоплення державного соляного кар’єру на Прикарпатті прес-служба обласного управління СБУ повідомила у середу, 9 лютого. В інформації не вказано про яке саме підприємство йдеться, проте ZAXID.NET з власних джерел стало відомо, що йдеться про Домбровський карʼєр у Калуші.

«Протиправну діяльність організували представники комерційної структури, яким належала частка у розмірі 49% акцій місцевого держпідприємства. Щоб одержати фактичний контроль за діяльністю промислового об’єкту та заволодіти його майном, співвласники здійснили незаконний перерозподіл часток статутного капіталу на свою користь. Для цього вони приховано провели загальні збори без участі представників держпідприємства-засновника та ухвалили рішення про передачу приватній структурі 54 відсотків у статутному капіталі товариства», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Для того, щоб отримати майно держпідприємства, організатори оборудки залучили спільника – державного реєстратора. На підставі незаконного рішення зборів, він вніс відповідні зміни до держреєстру. В ході розслідування, СБУ ініціювала скасування незаконної реєстраційної дії. Розмір частки держпідприємства в статутному капіталі відновлено.

Домбровський кар’єр належить ТОВ «Оріана-еко». За інформацією сервісу YouControl співвласниками товариства є державне АТ «Оріана» та приватна ТзОВ «Калуська соляна компанія», яка належить мешканцям Львова Андрію Кінашу та Андрію Марчуку. ТзОВ «Калуська соляна компанія» володіє часткою 49% про яку згадується в повідомленні СБУ. Зазначимо, що Андрій Кінаш також володіє львівською фірмою «Термокомпакт-сервіс» та калуським підприємством «Прометекс», а Андрію Марчуку належать львівські фірми «Репроцентр-Захід» та «Західтехноінвест» і франківські – «Комфорт парк» та «Карпатська перспектива».

Наразі керівнику комерційної структури та державному реєстратору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) ККУ. Суд вирішує питання щодо обрання міри запобіжного заходу.