Канадська компанія демонтувала сонячну електростанцію в Нікополі, на яку витратила 60 млн доларів

Канадська компанія TIU, яка три роки тому збудувала сонячну електростанцію на території Нікопольського феросплавного заводу у Дніпропетровській області, заявила, що згортає свою діяльність у Нікополі, повідомило у вівторок, 28 грудня, «Радіо Свобода».

Канадські бізнесмени заявили, що стали жертвою рейдерської атаки олігархів. Як розповів гендиректор TIU Canada Майкл Юркович, сонячна електростанція працювала на території Нікопольського феросплавного заводу. Два роки тому її від’єднали від заводських електромереж, пославшись на необхідність ремонту. Юркович стверджує, що простій триває, а ремонт ніхто не веде. За його словами, від власників Нікопольського феросплавного заводу прозвучала пропозиція продати об’єкт за безцінь.

Він розповів, що Спроба оскаржити дії заводу в судах провалилась. Суд першої інстанції вимог позивача не задовольнив, апеляційний суд постановив «ні нашим, ні вашим». Водночас судді один за одним брали самовідводи, розповів гендиректор TIU. Канадський бізнесмен вважає, що «ніхто не наважується перейти дорогу олігархам».

«Останньою краплею для мене було те, як з нами обійшлися в суді. І як деякі люди намагалися впливати на наших людей – через політичний тиск, через погрози. І ми вирішили: ми переїдемо, так буде краще», – розповів Юркович.

У свою чергу, на Нікопольському феросплавному заводі заявили, що канадські інвестори шантажують завод, не дають металургійному гіганту ремонтувати власні електромережі. На заводі заявили, що терміновий ремонт необхідний, інакше існує загроза аварійного відключення.

«Це дуже сумна історія, шкода, що таке сталося з цією компанією», – коментує ситуацію український бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький.

В організації, що займається медіацією бізнесових суперечок, кажуть: знають про справу канадської компанії, отримували від інвесторів скаргу. Але не можуть втручатися, доки суд не поставить останньої крапки.

У зв’язку з цією ситуацією, канадські бізнесмени після довгих поневірянь у судах та мільйонних втрат через простій вирішили, що краще буде сонячну електростанцію в Нікополі розібрати. Так вона «принаймні не дістанеться олігархам як приз», сказав Юркович.

Зазначимо, що компанія TIU Canada витратила на будівництво сонячної електростанції на території Нікопольського феросплавного заводу 60 млн доларів. Сам завод належить українським олігархам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову і Вікторові Пінчуку.