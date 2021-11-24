Польський інвестор планує збудувати на Львівщині нафтобазу

ТОВ «Унімот Україна», що є дочірньою компанією польської «UNIMOT S.A.», планує збудувати у Львівській області нафтобазовий комплекс. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, який у середу, 24 листопада, провів зустріч із представниками ТОВ «Унімот Україна».

Нафтовий термінал має приймати цистерни з паливом вузькою залізничною колією для подальшого зливу, зберігання і відвантаження українським споживачам автомобільним і залізничним транспортом. Загальний об’єм резервуарного парку нафтового терміналу має становити 54 000 м3.

За словами Максима Козицького, компанія розглядає дві ділянки для майбутнього будівництва, щоправда, не говорить, які саме. Перша черга інвестицій в об’єкт становитиме 12 млн євро і передбачає створення 40 робочих місць. Другу чергу нафтового терміналу, що передбачає 10 млн євро інвестицій і створення 20 робочих місць, можливо буде збудувати лише за умови змін до українського законодавства, що розглядаються ВРУ.

Додамо, що торік ТОВ «Унімот Україна» запустила на українському ринку мережу заправних станцій під брендом AVIA. Відтак, нафтовий термінал дозволить забезпечувати її, а також інших українських споживачів паливом і диверсифікувати джерела його постачання.

ТОВ «Унімот Україна» є дочірньою організацією польської мультиенергетичної компанії «UNIMOT S.A.», що є одним з найбільших незалежних постачальників палива, скрапленого та природного газів, а також електроенергії на польському ринку. Компанія працює на ринку нафтопродуктів з 1992 року, більша частина її акцій – сімейна справа. Компанія перебуває в міжнародній асоціації «AVIA International», що складається із понад 3,2 тисячі АЗС в Європі, зокрема в Польщі та Україні.