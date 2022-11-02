У Хмельницькому затримали адвоката, який вимагав у свого клієнта 1,5 тис. доларів як хабар для судді. Він обіцяв, що за цю суму суд не притягуватиме його до відповідальності за п'яне водіння. Після отримання другої частини хабара адвоката затримали. У разі доведення вини йому загрожує до восьми років тюрми.

Чоловіка затримали 1 листопада, але прес-служба поліції Хмельниччини повідомила про це наступного дня, 2 листопада. Як встановили слідчі, адвокат вимагав у свого клієнта 1,5 тис. доларів за вплив на одного із суддів Хмельницької області для непритягнення до адмінвідповідальності за статтею про п'яне водіння. У разі несплати цієї суми адвокат погрожував чоловіку позбавленням права керування автомобілем.

«Вчора, 1 листопада, під час отримання другої частини зазначеної суми – 1,2 тис. доларів США – зловмисника затримали поблизу приміщення суду у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Адвокату вже оголосили про підозру за ч.3 ст. 369-2 ККУ (отримання хабара за вплив на прийняття рішення). Йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.