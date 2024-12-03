Адвоката затримали на початку листопада 2022 року після отримання другої частини хабаря

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області виніс вирок адвокату, який взяв 1500 доларів у свого клієнта за вплив на суддю у справі про нетверезе водіння. За зловживання впливом суд призначив адвокату 68 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, адвоката Вадима Макарова звинувачували у вимаганні хабаря у свого клієнта за уникнення відповідальності за нетверезу їзду. За 1500 доларів адвокат обіцяв вплинути на суддю Хмельницького міськрайонного суду. Адвоката затримали на початку листопада 2022 року після отримання другої частини хабаря.

У суді обвинувачений визнав свою провину у кримінальному правопорушення, передбаченому ч.2 ст.369-2 ККУ, а пред’явлене йому обвинувачення за ч.3 ст.369-2 ККУ не визнав. Він підтвердив, що взяв 1500 доларів, але наголошував, що не вимагав грошей.

Клієнт адвоката розповів суду, що на нього склали протокол за нетверезу їзду, він не визнавав своєї провини і хтось зі знайомих порадив йому звернутись до адвоката Вадима Макара. Чоловік не заперечував, що він просив адвоката «вирішити справу на його користь», і той запропонував дати 1000 доларів судді.

Суддя Хмельницького міськрайонного суду підтвердив, що знає обвинуваченого понад 10 років. Він «не виключає можливості спілкування з ним поза межами судового розгляду, але лише з питань, які допустимі за законом». Суддя заявляв, що обвинувачуваний не впливав на його рішення, а справу про нетверезе водіння він закрив через брак доказів, про що усно повідомив учасників справи, але не встиг винести постанову, бо справу вилучили правоохоронці.

Справу розглянув суддя Андрій Соловйов, який дослідив усі матеріали та аргументи. Суддя вважає, що правоохоронці не довели факту вимагання обвинуваченим хабаря, адже клієнт сам знайшов адвоката, який, на його думку, зможе допомогти вирішити «його питання» та уникнути відповідальності за нетверезу їзду.

З досліджених відеозаписів, протоколів про перебіг розслідування та аудіоматеріалів суддя встановив, що обвинувачений повідомив умови (передача 1500 доларів), за яких можливе позитивне вирішення «його справи», але не вимагав їх сплатити.

«Суть розмов зводилась до того, що якщо чоловік зацікавлений у вирішенні справи, то повинен сплатити цю суму, якщо не бажає – то не потрібно», – йдеться у вироку суду.

Андрій Соловйов визнав адвоката винним у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 ККУ), призначивши йому покарання – 68 тис. грн штрафу. Частину хабаря (1200 доларів) мають повернути СБУ. Вирок ще можна оскаржити.