У Мукачеві підвищать вартість проїзду у громадському транспорті
До теми
У Мукачеві встановили нові тарифи на проїзд в міських автобусах та маршрутах всередині ОТГ. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради в середу, 28 квітня.
Як повідомили в пресслужбі мерії, основною причиною підвищення тарифів стало різке зростання вартості пального: бензин подорожчав більш ніж на 50%, а дизельне пальне – на понад 70%.
Вартість проїзду в автобусах Мукачева зросте з 15 до 20 грн. Також виконком переглянув тарифи на приміських маршрутах, які сполучають Мукачево з населеними пунктами громади. Вартість проїзду тут становитиме від 18 до 54 грн, залежно від напрямку:
- Мукачево – Лавки – 30 грн;
- Мукачево – Нове Давидково – 27 грн;
- Мукачево – Нижній Коропець – 35 грн;
- Мукачево – Павшино – 25 грн;
- Мукачево – Шенборн – 25 грн;
- Мукачево – Барбово – 25 грн;
- Мукачево – Завидово – 22 грн;
- Мукачево – Негрово – 25 грн;
- Мукачево – Горбок – 24 грн;
- Мукачево – Пістрялово – 18 грн;
- Мукачево – Форнош –54 грн;
- Мукачево – Ключарки – 30 грн.
Нові тарифи почнуть діяти з 1 травня 2026 року.