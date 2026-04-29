Вартість проїзду в автобусах Мукачева зросте з 15 до 20 грн

У Мукачеві встановили нові тарифи на проїзд в міських автобусах та маршрутах всередині ОТГ. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради в середу, 28 квітня.

Як повідомили в пресслужбі мерії, основною причиною підвищення тарифів стало різке зростання вартості пального: бензин подорожчав більш ніж на 50%, а дизельне пальне – на понад 70%.

Вартість проїзду в автобусах Мукачева зросте з 15 до 20 грн. Також виконком переглянув тарифи на приміських маршрутах, які сполучають Мукачево з населеними пунктами громади. Вартість проїзду тут становитиме від 18 до 54 грн, залежно від напрямку:

Мукачево – Лавки – 30 грн;

Мукачево – Нове Давидково – 27 грн;

Мукачево – Нижній Коропець – 35 грн;

Мукачево – Павшино – 25 грн;

Мукачево – Шенборн – 25 грн;

Мукачево – Барбово – 25 грн;

Мукачево – Завидово – 22 грн;

Мукачево – Негрово – 25 грн;

Мукачево – Горбок – 24 грн;

Мукачево – Пістрялово – 18 грн;

Мукачево – Форнош –54 грн;

Мукачево – Ключарки – 30 грн.

Нові тарифи почнуть діяти з 1 травня 2026 року.