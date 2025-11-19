Тимур Міндіч виконував функцію топменеджера, але не був головним бенефіціаром схеми

Заарештований посадовець Національного антикорупційного бюро Руслан Магамедрасулов письмово розповів «Суспільному», що Тимур Міндіч був лише куратором у корупційній схемі в «Енергоатомі».

Магамедрасулов не зміг розкрити журналістам всіх деталей своєї участі у спецоперації «Мідас», адже досудове розслідування досі триває. Проте він зазначив, що НАБУ вже давно збирало інформацію про функціонування так званих бек-офісів державних компаній в орбітах Міненерго, Міноборони та Мінекономіки.

Магамедрасулов зауважив, що бізнесмен Тимур Міндіч, який фігурує у справі корупції в «Енергоатомі», виконував функцію топменеджера, але не був головним бенефіціаром схеми.

«Міндіч був менеджером середньої руки в команді олігарха Коломойського. Наскільки мені відомо, під час менеджменту “Кварталу 95” він близько познайомився з командою, яка надалі частково стала владою в Україні», – розповів він.

Після того завдяки своїм бізнес-навичкам і можливостям він почав реалізовувати протиправні багаторівневі схеми в Міненерго та Міноборони. Однак, на думку Магамедрасулова, враховуючи масштабність, вплив та глибину впровадження корупційних схем у профільні органи влади, можна дійти висновку, що є ще й бенефіціари, без політичної волі яких вказані процеси не могли бути реалізовані.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, йдеться про близько 100 млн доларів.

НАБУ встановило, що корупційною схемою керував співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч. За версією слідчих, він контролював діяльність «пральні», через яку відмивалися кошти. Він розпоряджався фінансовими потоками, визначав суми виплат і впливав на керівників центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та обороні. Бізнесмен виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ.