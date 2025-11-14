У Міндіча є дев’ять активних компаній в Україні

YouControl проаналізував та опублікував у четвер, 13 листопада, відкриті дані щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Аналітики зазначили, що Міндіч пов'язаний із 17 юридичними особами в Україні.

Міндіч зареєстрований як ФОП із КВЕДом «Розповсюдження кіно- та відеофільмів» та пов’язаний із 17 юрособами в Україні.

Дві з них – «Мега Бренд» і «Мегатона» – були ліквідовані у 2019 році. Партнером Міндіча в останній був Петро Палиця, який є батьком нардепа Ігоря Палиці.

Крім цього, у Міндіча є дев’ять активних компаній, їхній виторг у 2024 році склав 218,6 млн грн. Серед них:

«Квартал 95» – 120,8 млн грн

«Драйв Продакшн» – 42,7 млн грн

«Квартал ТВ» – 22,5 млн грн

«Стедіум Фемілі» – 14,4 млн грн

«Кварцит ДМ» – 10,4 млн грн.

«Віжн Квартал ТВ» – 5,3 млн грн

«Кіностолиця» – 2,5 млн грн

«Скай Фуд Сервісес» – 1 200 грн

«Кофе Бар Плюс» – 300 грн.

При цьому ЗНВКІФ «Генезіс» та «Некст Лайн Продакшн» показали нульовий дохід. Ще чотири компанії бізнесмена – «Гуд Лукінг», БО «Київ Тора Центр», «Контроль Сервіс», «Міжрегіональна торгово-промислова компанія МТК» – не подали фінзвітність у 2024 році. У спільних бізнесах із Міндічем фігурують експомічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір та Геннадій Боголюбов, ексспіввласник «ПриватБанку».

«Міндіч також є бенефіціаром британської Meylor Global LLP і співвласником люксембурзької Mineral Assets Corporation SA, яка до грудня 2024 року була учасником російської компанії «Нью Даймонд Технолоджі», що займається виготовленням штучних діамантів. Бізнес-партнером Міндіча по Mineral Assets Corporation SA є громадянин Росії Теймураз Хихинашвілі», – додає YouControl.

Компанії, з якими пов'язаний Тімур Міндіч

Тоді як Олександр Цукерман має зареєстрований ФОП із КВЕДом «Загальна медична практика».

Нагадаємо, 13 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, яких підозрюють у відмиванні грошей в справі щодо розкрадання в «Енергоатомі».

46-річний Тимур Міндіч, за версією слідчих, контролював діяльність «пральні», через яку відмивалися кошти. Він розпоряджався фінансовими потоками, визначав суми виплат і впливав на керівників центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та обороні. Бізнесмен виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ.

61-річного Олександра Цукермана слідчі вважають співорганізатором схем у сфері енергетики. Його кодове ім’я Шугармен. Він також виїхав з України кілька тижнів тому.