Перший раз пенсії зростуть на 234 грн

У 2026 році на українських пенсіонерів чекає два етапи підвищення пенсій. На першому етапі зростання торкнеться лише тих, хто отримує мінімальну пенсію. А вже на другому збільшення виплат зможуть відчути значно більше пенсіонерів. Про що йдеться, читайте на сайті ZAXID.NET.

Передбачено бюджетом

Зараз в Україні триває процес ухвалення державного бюджету на 2026 рік. В бюджетній декларації, розробленій урядом, ідеться про підвищення мінімальної пенсії. Щоправда, передбачається, що ця виплата зросте лише на 9,9% – з 2361 грн до 2595 грн (на 234 грн).

За останніми даними Пенсійного фонду України, в Україні є 10,34 млн пенсіонерів. Із цієї кількості мінімальну пенсію отримують 26%. Саме їх торкнеться зростання.

Важливо, що навіть після передбаченого бюджетом підвищення мінімальної пенсії її рівень буде нижчим за загальний прожитковий мінімум, що становитиме 3209 грн.

Коли зросте мінімальна пенсія в Україні? Якщо парламент ухвалить бюджет, розрахований урядом на наступний рік, то мінімальна пенсія мала би зрости вже з 1 січня 2026 року або ж з дати, прописаної в законі.

Щорічна індексація

Другий етап зростання пенсій в Україні відбудеться 1 березня 2026 року. Ідеться про щорічну індексацію пенсій. Хоча цей етап охопить не всіх українських пенсіонерів, але торкнеться більшості.

Індексація не торкнеться:

людей, які вийшли на пенсію впродовж минулих років (з 2022 року);

пенсіонерів, яким пенсійні виплати призначенні за окремими законами (це судді, правоохоронці, ліквідатори аварії на ЧАЕС тощо);

пенсіонерів, які отримують максимальну пенсію – 23,6 тис. грн.

Наразі невідомо, наскільки може зрости пенсія після індексації в 2026 році. Для порівняння, у 2025 році зростання становило 11,5%, у 2024 – 8%. Показники індексації будуть відомі ближче до березня 2026 року. Індексація рахується на основі таких даних:

річна інфляція;

зростання середньої зарплати за три роки.

Важливо, що індексується лише базова пенсія – без доплат і надбавок. Також щорічно встановлюється обмеження на індексацію – в 2025 році сума зростання не мала перевищити 1,5 тис. грн.

Кому ще перерахують пенсію в 2026 році

У 2026 році на зростання пенсії можуть також розраховувати:

працюючі пенсіонери, яким переглядали пенсію не менше двох років тому;

пенсіонери, яким виповниться 75, 80 і 85 років.

Також можливі традиційні щорічні одноразові виплати певним категоріям пенсіонерів – військовослужбовцям, політичним в’язням, учасникам Революції гідності тощо.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2026 році в Україні вперше за два роки зросте мінімальна зарплата.