Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум дещо зростуть

У проєкті державного бюджету на 2026 рік Кабінет міністрів України передбачив зміни в розмірі мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Їх змінили вперше за два роки, йдеться у тексті законопроєкту, оприлюдненому на сайті Верховної Ради 15 вересня.

Відповідно до статті 7 урядового законопроєкту №14000, з 1 січня 2026 року пропонують дещо збільшити прожитковий мінімум на одну особу на місяць, а також мінімальну заробітну плату на місяць. Зміни внесуть вперше з 2024 року – зазначимо, у 2025 році перегляд «мінімалки» та прожиткового мінімуму не відбувся.

Згідно з текстом законопроєкту, з 2026 року в Україні пропонують встановити:

загальний прожитковий мінімум до 3209 грн (2920 грн з 2024 року)

(2920 грн з 2024 року) прожитковий мінімум для працездатних осіб до 3328 грн (3028 грн з 2024 року)

(3028 грн з 2024 року) прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2595 грн (2361 грн у 2024-2025 роках)

Зазначимо, що останній показник визначає мінімальний розмір пенсії в України. Законопроєкт встановлює максимальний розмір пенсійних виплат у 2026 році на рівні 25,95 тис. грн.

Крім того, проєкт закону передбачає зміни у розмірі мінімальної зарплати. Кабмін пропонує збільшити «мінімалку» з 8000 грн до 8647 грн – це на 8% більше за показник 2024 року.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив проєкт держбюджету України на 2026 рік та передав його на розгляд парламенту 15 вересня. Згідно з текстом проєкту, видатки України будуть на 415 млрд грн більші за 2025 рік та сягнуть 4,8 трлн гривень. Водночас Кабмін очікує дохід України на рівні 2 трлн 826 млрд грн, що на 18,8% більше, ніж минулого року. Детальніше про проєкт держбюджету 2026 року можна дізнатися тут.