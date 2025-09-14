Україна зможе виділити 60 млрд доларів на оборону у 2026 році

На оборону України у 2026 році потрібно виділити щонайменше 120 млрд доларів. З них Україна самостійно може покрити лише половину, повідомила у неділю, 14 вересня, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Посадовиця повідомила, що у 2024 році день бойових дій коштував бюджету України 140 млн доларів, а в 2025 році зріс у ціні до 172 млн доларів. У ці витрати входять:

зарплати та забезпечення військовослужбовців,

боєприпаси,

озброєння,

фінансова підтримка поранених військових, родини зниклих безвісти та загиблих бійців.

«Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону. Це – найвищий показник в світі. І всупереч усім очікуванням, Україна покриває ці витрати власними доходами та внутрішніми запозиченнями», – повідомила Підласа.

За словами голови комітету, у 2024 році Росія витратила на війну проти України 150 млрд доларів. Вона зазначила, що реалістично Україна не зможе зрівнятися з цією цифрою, але влада прагне виділити щонайменше 120 млрд доларів на оборону у 2026 році – лише половина з цих потреб покриватиметься витратами з держбюджету.

«Ця сума включає гроші державного бюджету України (60 млрд доларів) та військові поставки зброї та боєприпасів через платформу “Рамштайн”, PURL, SAFE, Данську модель та інші (60 млрд доларів). 120 млрд доларів – це амбітна мета, як з точки зору військової допомоги у натуральній формі, так і для бюджету України», – сказала голова комітету.

Нагадаємо, 9 вересня «Економічна правда» повідомила, що Україні бракує 300 млрд грн на війну до кінця 2025 року. Таку суму визначили навіть попри виділення додаткових 400 млрд грн трохи більше ніж місяць тому. Зазначається, що ухвалити зміни до бюджету, щоб закрити дефіцит, потрібно до кінця жовтня, оскільки вже з листопада уряду буде складно фінансувати грошове забезпечення військових.