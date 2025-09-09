Уряд має розв'язати питання фінансування війська до кінця жовтня

Попри нещодавнє збільшення бюджету на оборону України, на ведення війни досі не вистачає близько 300 млрд грн. Про це повідомила у вівторок, 9 вересня, «Економічна правда» із посиланням на співрозмовника у владі.

За даними джерела видання, у міністерстві оборони підрахували, що до кінця 2025 року в бюджеті бракує 417 млрд грн, проте після «продуктивного обговорення» суму дефіциту вдалося зменшити до 280 млрд грн. Зазначається, що таку суму визначили навіть попри виділення додаткових 400 млрд грн трохи більше ніж місяць тому.

«Враховуючи потреби інших оборонних відомств (НГУ, СБУ, ГУР МО та інших), оборонні видатки до кінця року необхідно збільшити приблизно на 300 млрд грн», – повідомила «ЕП».

Зазначається, що ухвалити зміни до бюджету, щоб закрити дефіцит, потрібно до кінця жовтня, оскільки вже з листопада уряду буде складно фінансувати грошове забезпечення військових.

Серед причин, чому у бюджеті з’явився дефіцит, видання називає масове повернення тіл загиблих військових в межах обмінів з Росією та виплати 15 млн грн родинам загиблого бійця. Нагадаємо, 7 вересня Міноборони змінило правила виплат сім’ям загиблих військовослужбовців – дізнатися про ці виплати детальніше можна за посиланням.

Водночас видання зауважує, що попри дефіцит на оборони, уряд Юлії Свириденко продовжує фінансувати нові програми підтримки для українців. Зокрема, йдеться про збільшення фінансування «Нацкешбеку», «Пакунку школяра», гранти для малих підприємців тощо. За даними «ЕП», продовження таких виплат пов’язано з безпрецедентною фінансовою допомогою з боку міжнародних партнерів – водночас виділені гроші витрачати на військові потреби заборонено.

«Це означає, що державний бюджет фактично складається з двох частин: оборонного, який фінансується лише внутрішніми доходами (податки, збори, надходження від приватизації, внутрішні запозичення) та цивільного (освіта, медицина, державний апарат, судова система). Саме на фінансування останнього уряд і витрачає всі залучені зовнішні ресурси. Такі обмеження породжують проблему: навіть коли зовнішня допомога надходить із надлишком, Україна може відчувати брак коштів для фінансування військових потреб», – йдеться у матеріалі.

За даними «ЕП», ще влітку український уряд намагався знайти способи фінансувати майбутні потреби війська. Серед варіантів вирішення – збільшення повноважень Кабміну, що дозволило б йому на власний розсуд зменшувати обсяги фінансування різних розпорядників коштів, аби профінансувати видатки оборони. Втім, пропозицію відхилили, тому перерозподіл коштів потребуватиме голосування в парламенті.

Ще однією можливістю врегулювати нестачу витрат на оборону журналісти називають управління ліквідністю. За словами голови бюджетного комітету Роксолани Підласи, уряд вже свідомо зменшив обсяги розміщення облігацій внутрішньої держпозики, щоб згодом, коли виникне додаткова потреба, залучити їх більше на внутрішньому ринку.

Крім того, міністерства ведуть переговори з міжнародними партнерами про можливе зняття заборони на застосування принаймні частини грошей з фінансової допомоги на військові потреби. Зокрема, може йтися про частку ЄС у програмі кредитування на 50 млрд доларів ERA Loans, які надають Україні під заставу заморожених російських активів. Так раніше зробили із часткою Великої Британії, і близько 3 млрд доларів вже використовують для закупівлі зброї.