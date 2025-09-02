Програму «Пакунок школяра» розширять на ще одну категорію товарів
Подати заяву на допомогу можна до 15 листопада 2025 року
Державну програму «Пакунок школяра» планують розширити. Грошові виплати для першокласників можна буде використати не лише на канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й книги. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, передає пресслужба відомства 2 вересня.
За словами Улютіна, це впровадження запрацює протягом найближчих трьох тижнів.
Міністр розповів, що українські родини активно подають заяви на отримання виплати «Пакунок школяра» та надають перевагу онлайн-формату. Так, станом на 2 вересня подали заяви майже 128 тис. родин, з яких 122 тис. скористалися застосунком «Дія».
За даними відомства, підтримку за цією програмою вже встигли отримати 86 тис. родин на суму 430 млн грн, що становить 35% від передбачених коштів. Ще 18 тис. родин отримають допомогу найближчим часом.
Також наразі зафіксовано понад 3 тис. відмов – через невідповідність умовам програми.
«Батькам не варто хвилюватися – вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов’язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти. Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз», – пояснив Денис Улютін.
Нагадаємо, за програмою «Пакунок школяра» можна отримати 5000 грн на дитину, яка йде у перший клас. Подати заяву на отримання допомоги можна до 15 листопада в застосунку «Дія» або письмово – у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Раніше ZAXID.NET розповідав, як оформити «Пакунок школяра», щоб не потрапити на шахрайську схему.