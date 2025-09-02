Виплату можна буде витратити і на придбання книг

Державну програму «Пакунок школяра» планують розширити. Грошові виплати для першокласників можна буде використати не лише на канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й книги. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, передає пресслужба відомства 2 вересня.

За словами Улютіна, це впровадження запрацює протягом найближчих трьох тижнів.

Міністр розповів, що українські родини активно подають заяви на отримання виплати «Пакунок школяра» та надають перевагу онлайн-формату. Так, станом на 2 вересня подали заяви майже 128 тис. родин, з яких 122 тис. скористалися застосунком «Дія».

За даними відомства, підтримку за цією програмою вже встигли отримати 86 тис. родин на суму 430 млн грн, що становить 35% від передбачених коштів. Ще 18 тис. родин отримають допомогу найближчим часом.

Також наразі зафіксовано понад 3 тис. відмов – через невідповідність умовам програми.

«Батькам не варто хвилюватися – вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов’язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти. Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз», – пояснив Денис Улютін.

Нагадаємо, за програмою «Пакунок школяра» можна отримати 5000 грн на дитину, яка йде у перший клас. Подати заяву на отримання допомоги можна до 15 листопада в застосунку «Дія» або письмово – у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

