В межах програми можна отримати 5000 грн на підготовку дитини до школи

На отримання грошової виплати для першокласників «Пакунок школяра» українці подали майже 100 тис. заявок. Про це повідомили у пресслужбі міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності у середу, 27 серпня.

За даними Мінсоцполітики, від старту програми 18 серпня українські родини подали 97 638 заяв на отримання виплати «Пакунок школяра». Зазначається, що це майже 54% від усієї кількості першокласників, наявних у системі МОН.

«Вже верифіковано 92 519 заяв. Найчастіше їх оформлюють онлайн – через застосунок “Дія” подано 94 142 заяви, інші 3 496 – письмово до сервісних центрів Пенсійного фонду України», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Водночас Мінсоцполітики вже відхилило 1655 заяв – 460 з них надійшли з родин, які перебувають за кордоном. Ще 940 заяв відхилили, оскільки з’ясувалося, що дитину відрахували чи перевели до іншого закладу освіти.

Нагадаємо, за програмою «Пакунок школяра» можна отримати 5000 грн на дитину, яка йде у перший клас. Гроші можна буде витратити на канцелярські товари, дитячий одяг та взуття.

Як оформити «Пакунок школяра», та не потрапити на шахрайську схему, ZAXID.NET розповів тут.