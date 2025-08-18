«Пакунок школяра» передбачає 5000 грн для купівлі канцтоварів, одягу чи взуття для дитини, яка йде у перший клас в Україні

У понеділок, 18 серпня, Міністерство освіти і науки України повідомило про старт виплат за новою програмою «Пакунок школяра». Оформити виплату можна у застосунку «Дія» всього за кілька хвилин.

«Пакунок школяра» передбачає 5000 грн для купівлі канцтоварів, одягу чи взуття для дитини, яка йде у перший клас в Україні. Оформити виплати може один із батьків. Якщо у сім’ї є двоє дітей, які йдуть у перший клас, то батьки зможуть отримати 10 тис. грн.

Як оформити «Пакунок школяра»:

Подайте заяву про зарахування дитини до школи. Дочекайтеся, поки заклад освіти внесе інформацію про вас та дитину в АІКОМ. Подайте заяву в «Дії» та оформіть «Дія.Картку». Якщо не користуєтеся «Дією» – зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду.

«Реєстр школярів наповнюється поступово. Якщо ви не отримали пуш-сповіщення у “Дії”, це не означає, що ви не можете подати заяву або що про вас немає інформації – її внесуть найближчим часом. Коли дані будуть наявні в системі – це відобразиться у застосунку, і ви зможете оформити допомогу. Ви також можете уточнити в закладі освіти, чи внесено дані про дитину в систему АІКОМ та перевірити коректність. Через тиждень після їх оновлення спробуйте подати заяву ще раз», – повідомляє МОН.

Важливо, що виплату потрібно оформити до 15 листопада 2025 року. Після цієї дати заяви більше не прийматимуть. Витратити гроші можна протягом 180 днів у магазинах чи онлайн для купівлі шкільних товарів, одягу та взуття.