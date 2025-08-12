Підготовка до школи має відбуватися поступово і в задоволення

Школа кардинально змінює життя і порядок денний дитини, яка до того була з родичами вдома або відвідувала дитсадок. Чи готувати дитину до школи: тут думки батьків відрізняються. Одні тренують їх наче відразу до середньої, а не початкової школи, інші ж все перекладають на відповідальність школи. Що повинна вміти і знати шестирічна дитина, яка йде в перший клас, розповіли на сайті НУШ.

У початковій школі дитина не лише починає навчатися, але й соціалізуватися, досліджувати, за якими правилами живе суспільство. Вона вчиться керувати своєю поведінкою, реакціями, спілкуватися з однолітками і дорослими. Підготовка дитини до школи полягає у кількох аспектах:

інтелектуальний (наприклад, розвʼязування простих задач, навчання основ лічби та базових уявлень про довкілля);

(наприклад, розвʼязування простих задач, навчання основ лічби та базових уявлень про довкілля); емоційний (розмови про школу, управління власними емоціями та опанування навичок стресостійкості);

(розмови про школу, управління власними емоціями та опанування навичок стресостійкості); соціальний (заохочення дитини до гри з іншими, участь у спільних заняттях та уміння висловлювати свої думки й потреби);

(заохочення дитини до гри з іншими, участь у спільних заняттях та уміння висловлювати свої думки й потреби); фізичний (регулярна фізична активність та розвиток навичок самообслуговування).

Що варто знати і вміти дитині, яка йде у 1 клас

Математика:

класифікувати предмети за кольором, розміром, формою;

розуміти поняття «більший», «менший», «однакові»;

орієнтуватися в просторі (вгорі, внизу, праворуч, ліворуч, посередині);

порівнювати групи предметів за кількістю (більше, менше, порівну);

рахувати до 10;

продовжувати прості числові послідовності;

відповісти на питання «Який по порядку?»;

розпізнавати та назвати деякі геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник).

Читання і мовлення:

базово розуміти і розрізняти літери;

вимова всіх звуків: якщо дитини шепелявить чи картавить, варто сходити на консультацію до логопеда;

щоб розвивати мовлення дитини, читайте їй книжки, розмовляйте на різні теми, грайте в мовні ігри, заохочуйте описувати свої думки, почуття та події із життя;

для тренування памʼяті можна її попросити переповідати короткі історії чи розповідати прості вірші напам’ять;

логічне мислення допомагає вчитися встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, самостійно ухвалювати рішення та розв’язувати певні проблеми. Для цього можна грати з дитиною в настільні ігри, головоломки, виконувати завдання на логіку.

Фізичні та соціальні навички

1. Вміння спілкуватися та співпрацювати. Активне слухання, висловлення своїх думок та почуттів, розвʼязання конфліктів.

2. Самообслуговування. Виконувати прості побутові завдання, наприклад, прибирати за собою іграшки, скласти свої речі, самостійно одягатися та роздягатися, застібати ґудзики, зав’язувати шнурки.

3. Розуміти та дотримуватися правил гігієни. Навчіть дитину мити руки, чистити зуби, користуватися туалетом.

4. Дрібна моторика. Розвинути її можна за допомогою малювання, ліплення, ігор із дрібними предметами.

5. Керування емоціями. Важливо навчити дитину розпізнавати та розуміти свої почуття. Наприклад, ознайомити дітей із колесом емоцій та їхньою градацією за силою відчуттів.

6. Спорт та збалансоване харчування. Активні ігри, танці та спорт допоможуть дитині розвивати координацію, витривалість та силу. Фізична активність та збалансоване харчування впливає на загальний стан дитини та її здатність до навчання.

Чого не варто робити під час підготовки до школи