Величина витрат залежить від віку дитини і формату навчання

Поки діти насолоджуються літом, їхні батьки вже потрохи думають, як підготувати школяра до навчального процесу. NV Бізнес підрахував, у скільки цього року обійдеться підготовка учня чи учениці до школи.

За результатами дослідження команди Inweb, у 2025 році батьки витратять щонайменше 10 тис. грн, готуючи дитини до школи. Ця сума покриває витрати на основний одяг, канцелярські товари, рюкзак і техніку, особливо для тих учнів, хто навчається онлайн чи дистанційно.

Витрати на школяра ростуть залежно від віку дитини:

початкова школа – від 4 до 12 тис. грн;

середня школа – близько 3-7 тис. грн;

старші класи – 1,5-3 тис. грн, адже випускники обирають лише необхідне.

Аналітики OLX додають, що у 2024 році товари для школи подорожчали в середньому на 14%. На здорожчання вплинули інфляція, сезонний попит і зростання цін на енергоносії.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Середній базовий набір товарів для учня/учениці виглядає так:

канцелярія – 1000-1600 грн;

– 1000-1600 грн; ортопедичний рюкзак – від 999 грн;

– від 999 грн; сумка для спортивної форми – близько 200 грн;

– близько 200 грн; пенал – від 195 грн.

– від 195 грн. недорогі планшети вартують від 1500 грн, а ноутбуки середнього сегменту – від 6 до 10 тис. грн.

Більшість батьків стараються робити шкільні закупи завчасно, ще до піку сезону. Деякі торговельні мережі влаштовують влітку вигідні акції, якими варто скористатися. Експерти радять не зволікати з покупками до вересня і закласти щонайменше 10 тис. гривень у бюджет на підготовку дитини до навчального року.