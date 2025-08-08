Речі для першокласників мають бути зручні і прості у використанні

Серпень – гаряча пора для батьків учнів, а особливо для тих, хто йтиме до школи вперше. Потрібно вчасно зібрати всі довідки, купити канцелярські товари, одяг, ранець і гаджет. Але чи все це справді необхідно для першачка, НУШ запитала у вчительки-методистки Новозапорізькій гімназії «Смарт» Ганни Заставської.

Що необхідно підготувати для шестирічки, яка 1 вересня вперше переступить шкільний поріг:

1. Зручний шкільний рюкзак. Він має бути практичний: легкий, ортопедичний, зі зручними кишеньками.

2. Щоденник або блокнот. Навіть у першому класі дітей привчають планувати.

3. Пенал. У ньому мають бути дві ручки, два прості олівці (краще м’які), ластик, лінійка та кольорові олівці, точилка з контейнером. Можна купити також невеликий набір фломастерів, але вони просвічують зошит, мажуть руки, тож олівці будуть кращим вибором.

4. По 2-3 зошити в косу лінійку і в клітинку з обкладинками та тека для них.

5. Мішечок зі змінним взуттям та спортивною формою для уроків фізкультури. Бажано, щоб одяг був зручний і дихаючий.

6. Для уроків дизайну та технологій – тека для виробів, картон, кольоровий папір, ножиці з круглими тупими кінчиками, клей-олівець.

7. Салфетки або носові хустинки, вологі серветки, пляшечка з водою.

8. Набір наліпок чи значків, які допоможуть персоналізувати речі.

9. На випадок затяжних повітряних тривог в укриття варто підготувати невелику тривожну торбинку з водою і перекусом.

10. Вдома в дитини має бути окреме місце для навчання: стіл, зручне крісло, коробочка з канцелярією, настільна лампа.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Які речі батьки часто купують, а вони не потрібні?

Величезні рюкзаки, дорогі пенали з громіздким наповненням, забагато зошитів, наборів фарб, пластиліну, пензлів, книжки на наступні класи.

Чи потрібні дітям на уроки ноутбук, планшет, навушники

На першому етапі не обов’язково. У початковій школі діти більше працюють з друкованими матеріалами, хоч і використовують інтерактивну дошку та різноманітні платформи.

Якщо діти мають гаджети, важливо сформувати цифрову культуру: дбати, не губити, не заважати іншим. Техніка для школярів має бути навчальним інструментом, а не розвагою.

Водночас у наших реаліях підготовка до школи має враховувати ймовірність переходу на змішане чи дистанційне навчання. Тому часто навіть першокласників вчать опановувати Google Classroom, під’єднуватися до онлайн-занять, виконувати завдання в цифровому форматі.