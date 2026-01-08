В обраних ліцеях обладнають класи та лабораторії відповідно до сучасних стандартів

Міністерство освіти та науки обрало три ліцеї в Івано-Франківській області для впровадження моделі профільної школи. У ній учні старших класів навчатимуться не 11, а 12 років.

З 1 вересня 2026 року навчання по 12-річній системі розпочнеться у таких школах на Прикарпатті:

Делятинський ліцей №1

Бурштинський ліцей імені Ольги Басараб

Тлумацький ліцей №2

У цих закладах учні зможуть обрати один чи кілька профілів навчання – STEM, мовно-літературний чи соціально-гуманітарний. Зазначені ліцеї отримають державне фінансування у межах субвенції «Нова українська школа», щоб обладнати класи та лабораторії відповідно до сучасних стандартів.

Нагадаємо, Міносвіти обрало перші 79 ліцеїв, які пілотуватимуть реформу старшої школи. Це заклади з 23 областей України та Києва, очні й дистанційні, з міської та сільської місцевості, з різними профілями, а також один ліцей з мовою навчання національних меншин. З переліком закладів можна ознайомитися за посиланням.