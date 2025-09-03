У липні 2025 року в межах програми «Національний кешбек» українці придбали товарів місцевого виробництва на понад 5,7 млрд грн – це найбільша сума за місяць від початку програми та понад 66% від загальної суми витрат у вересні-грудні 2024 року. З покупок українці отримали 507 млн грн кешбеку – всього виплати за товари отримали 3,6 млн українців. Результат липня побив рекорд травня 2025 року, коли українцям виплатили 490 млн грн. З моменту запуску програми у вересні 2024 року учасники програми вже отримали близько 4 млрд грн. Кешбек нараховується тим громадянам України, які оформили відповідну картку в одному з банків та купують товари українського виробництва. Витратити накопичені гроші можна до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг, книжки, ліки, благодійність чи донат на ЗСУ.

Фото сервісу «Дія»