Родичі загиблих будуть отримувати по 150 тис. грн на місяць

Міністерство оборони України оновило порядок виплат одноразово грошової допомоги родинам загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони 7 вересня.

Метою змін у міністерстві назвали забезпечення стабільності та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання оборонних видатків. Нові правила щодо виплат будуть стосуватися офіційно засвідчених випадків загибелі військових із записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року – за даними Міноборони, порядок виплат родинам військових, смерть яких засвідчена до цієї дати, залишається незмінним.

Нові правила виплат передбачають:

15 млн грн загальної одноразової допомоги залишається без змін

родина загиблого отримує 3 млн грн (1/5 від усієї суми) негайно

решту коштів поетапно виплачуватимуть протягом 80 місяців – приблизно по 150 тис. щомісяця

Як здійснюватимуться виплати родинам загиблих військовослужбовців

«Запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

В міністерстві наголосили, що порядок виплат буде стосуватися всіх підрозділів Сил оборони України.

Нагадаємо, у липні Міноборони затвердило виплати 15 млн грн родичам військових, які загинули в полоні під час дії воєнного стану. Водночас зазначається, що така виплата не передбачена у разі добровільної здачі у полон.