Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла про проєкт державного бюджету на 2026 рік

У понеділок, 15 вересня, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік та передав його на розгляд Верховної Ради. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Відповідно до документа, видатки України у 2026 році становитимуть 4,8 трлн гривень (на 415 млрд грн більше, ніж у 2025). Водночас очікується, що дохід країни становитиме 2 трлн 826 млрд грн, що на 18,8% більше, ніж минулого року. Потреба у зовнішньому фінансуванні складає 2 трлн 79 млрд грн.

«Усі власні надходження й запозичення Уряд спрямовує на Сили оборони – грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів», – повідомила Юлія Свириденко.

Зокрема виділять:

2,8 трлн грн (27,2% ВВП) на оборону , з них щонайменше 44,3 млрд грн – на виробництво української зброї: боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку;

, з них щонайменше 44,3 млрд грн – на виробництво української зброї: боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку; 265,4 млрд грн планують спрямувати на освіту . Зокрема, заплановане підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50%, що відбуватиметься у два етапи: 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026. Також у цю суму закладене фінансування безоплатного харчування для школярів 1-11 класів з 1 жовтня 2026. Крім того, з 1 вересня 2026 року планується підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тис. студентів;

. Зокрема, заплановане підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50%, що відбуватиметься у два етапи: 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026. Також у цю суму закладене фінансування безоплатного харчування для школярів 1-11 класів з 1 жовтня 2026. Крім того, з 1 вересня 2026 року планується підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тис. студентів; 19,9 млрд грн скерують на науку . Йдеться, зокрема, про фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ, створення центрів оборонних досліджень, виконання розробок на замовлення бізнесу;

. Йдеться, зокрема, про фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ, створення центрів оборонних досліджень, виконання розробок на замовлення бізнесу; 258 млрд грн у 2026 році планують скерувати на охорону здоров’я . Планується, збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги до 35 тис. грн, а також медикам прифронтових регіонів. Також у цю суму входять витрати країни на безкоштовні ліки для українців, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб;

. Планується, збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги до 35 тис. грн, а також медикам прифронтових регіонів. Також у цю суму входять витрати країни на безкоштовні ліки для українців, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб; ще 10 млрд грн у наступному році скерують на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років «Чекап 40+» на проходження комплексного скринінгу здоров’я: перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет, а також стан ментального здоровʼя.

Нагадаємо, у бюджеті на 2025 рік були заплановані видатки на рівні 3,94 трлн грн, а доходи на рівні 2,3 трлн грн.