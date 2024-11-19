Законопроєкт про Державний бюджет України підтримали 257 депутатів

У вівторок, 19 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12000 про Державний бюджет України на 2025 рік. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Законопроєкт підтримали 257 депутатів. У бюджет на 2025 рік заклали рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. Водночас дохід заплановано на рівні 2,3 трлн грн (у тому числі 141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д, який ще не підписав президент).

За словами Дениса Шмигаля, видатки на оборону та безпеку складуть 2,22 трлн гривень. На виробництво та закупівлю зброї передбачили 739 млрд грн.

У березні 2025 року в Україні запланували індексацію пенсій. Загалом на програми допомоги в соціальній сфері передбачили майже 421 млрд грн.

Видатки на освіту становитимуть майже 199 млрд грн, а на медицину – 217 млрд грн. На оновлення медичних закладів, придбання сучасного обладнання та створення реабілітаційних центрів планують витратити 10,7 млрд грн. На модернізацію освітніх закладів та облаштування укриттів додатково передбачено 17,5 млрд грн. Також у 2025 році очікується, що ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%.

«В умовах обмежених ресурсів цей бюджет чітко визначає пріоритети. Оборона, безпека, підтримка людей, розвиток та відновлення країни. Це все те, що робить нас сильнішими та веде до перемоги», – зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, у наступному році очікується зовнішнє фінансування на 38,4 млрд доларів. Мінімальна зарплата (8 тис. грн) та прожитковий мінімум (2920 грн) залишаться на рівні 2024 року.

Нагадаємо, у бюджеті на 2024 рік були заплановані доходи в розмірі 1,768 трлн грн та видатки – 3,35 трлн грн.