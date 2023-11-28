Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік. Як зазначається в картці відповідного законопроекту №10000, яка розміщена на сайті парламенту, документ було повернуто до Верховної Ради з підписом глави держави 28 листопада.

Згідно з законом про держбюджет-2024, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць збільшується до 2920 грн (з 2589 грн). Також з 1 січня мінімальна зарплата буде збільшена з 6700 грн до 7100 грн, а з 1 квітня – до 8000 грн.

Номінальна середньомісячна заробітна плата у 2024 році має скласти 21809 грн (на кінець 2023 року показник очікуваного рівня номінальної середньомісячної зарплати складе 18527 грн).

Основні показники:

Доходи в розмірі 1,768 трлн грн;

Видатки – 3,35 трлн грн;

Дефіцит держбюджету – 1,57 трлн грн;

Зовнішні запозичення – 41 млрд доларів;

Прогноз по реальному ВВП – 4,6 %;

Прогноз по інфляції – 10,8 %;

Припущення щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за долар.

Передбачається, що дефіцит бюджету покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Пріоритетом державних видатків є сектор безпеки і оборони на який планують витратити 1 трлн 692,6 млрд грн. Це становить 22,1% ВВП. Кошти на сектор нацбезпеки та оборони покриваються винятково внутрішніми надходженнями – податками, митними платежами, дивідендами держкомпаній, приватизацією та коштами від розміщення ОВДП.

Зауважимо, що прогноз по реальному ВВП було зменшено до 4,6 % (з 5% у першому читанні), прогноз по інфляції був покращений до 9,7% (з 10,8% у першому читанні). Припущення щодо курсу гривні були пом’якшені до 40,7 грн за долар у середньому за рік (було 41,4 грн за дол.).