Президент України Володимир Зеленський анонсував підвищення мінімальної зарплати вже в першому півріччі 2024 року. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні в середу, 13 вересня.

«Я доручив прем’єр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні», – сказав президент, але не уточнив, на скільки саме її підвищать.

Він розповів, що провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком стосовно держбюджету на 2024 рік. Окрім підвищення мінімальної зарплати, вони обговорили основні пріоритети майбутнього держбюджету. З його слів, оборона та безпека будуть найголовнішими пріоритетами. Зеленський запевнив, що фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто становитиме мінімум 1,6 трлн грн.

«Наступного року ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні. І на дрони. Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати», – наголосив президент.

Я буду все це підтримувати.

Крім того, за його словами, ще щонайменше 469 млрд грн наступного року спрямують на соціальні видатки, а видатки на систему охорони здоров’я у порівнянні з 2023 роком зростуть щонайменше на 24 млрд грн. Також додаткові гроші спрямують на систему освіти, додав президент.

«Звичайно, буде суттєва індексація пенсій – плануємо на березень, як це й передбачено законом. Але, окрім усього цього, ми робимо дуже важливий економічний акцент у бюджеті. Ми додаємо стимулювання економіки – виробництв, робочих місць, інвестицій. Того, що потрібно, аби Україна могла швидше відновитись.

Урядовці представлять деталі такого стимулювання. Це й те, що стосується підключення до електромереж для інвесторів, і продовження грантових програм, іпотечних програм, розвиток українських індустріальних парків», – сказав також Зеленський.

Нагадаємо, що в Україні наразі мінімальна зарплата становить 6 тис. 700 грн.