Україні бракує 250 млрд грн на виплати військовим до кінця року
Новий міністр оборони проситиме Верховну Раду змінити державний бюджет
Україні до кінця року не вистачає 250 мільярдів гривень на грошове забезпечення військових, заявив новий міністр оборони Рустем Умєров. Таку заяву він зробив у парламенті під час свого призначення на посаду 6 вересня. Стенограму цього засідання опублікував сайт Верховної Ради.
У зв’язку з цим, міністр думає просити в депутатів 251 млрд грн, з яких:
- 227 млрд – на грошове забезпечення на жовтень-грудень;
- 24 млрд – на одноразову грошову допомогу.
Рустем Умєров запропонував забрати надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони, пише «Бабель».
За словами нового міністра оборони, наразі в українському секторі оборони задіяні понад мільйон людей, з них понад 800 тисяч – у ЗСУ. Через війну витрати на оборону зростають стрімко. Як нагадав Умєров, щороку Україна витрачає понад 3 трлн грн, із них 1,6 трлн – для сектора безпеки та оборони. Водночас дохідна частина бюджету становить всього 1,4 трлн грн, тобто додатково потрібно понад 1,5 трлн для продовження боротьби.
Нагадаємо, 6 вересня Рустема Умєрова призначили міністром оборони замість Олексія Резнікова. Умєров окреслив пʼять основних пріоритетів на посаді:
- військовоцентричність (військовий – найвища цінність);
- Міністерство оборони має стати головною інституцією координації Сил оборони;
- розширення географії союзників (навіть із неочікуваними партнерствами);
- нульова толерантність до корупції;
- цифровізація й розвиток українського військово-промислового комплексу.