Рустем Умєров виступає у Верховній Раді у день свого призначення на посаду міністра оборони, 6 вересня 2023

Україні до кінця року не вистачає 250 мільярдів гривень на грошове забезпечення військових, заявив новий міністр оборони Рустем Умєров. Таку заяву він зробив у парламенті під час свого призначення на посаду 6 вересня. Стенограму цього засідання опублікував сайт Верховної Ради.

У зв’язку з цим, міністр думає просити в депутатів 251 млрд грн, з яких:

227 млрд – на грошове забезпечення на жовтень-грудень;

24 млрд – на одноразову грошову допомогу.

Рустем Умєров запропонував забрати надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони, пише «Бабель».

За словами нового міністра оборони, наразі в українському секторі оборони задіяні понад мільйон людей, з них понад 800 тисяч – у ЗСУ. Через війну витрати на оборону зростають стрімко. Як нагадав Умєров, щороку Україна витрачає понад 3 трлн грн, із них 1,6 трлн – для сектора безпеки та оборони. Водночас дохідна частина бюджету становить всього 1,4 трлн грн, тобто додатково потрібно понад 1,5 трлн для продовження боротьби.

Нагадаємо, 6 вересня Рустема Умєрова призначили міністром оборони замість Олексія Резнікова. Умєров окреслив пʼять основних пріоритетів на посаді: