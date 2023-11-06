Україна потребує термінової фінансової допомоги від ЄС та готова проводити реформи

На Україну наступного року може очікувати економічна криза без фінансової підтримки з боку країн-партнерів. У бюджеті може утворитися «дірка» на суму близько 29 млрд доларів. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише Politico.

Посадовець наголосив на важливості подальшого надання країні допомоги від союзників, а також зазначив, що майже 30 млрд «дірка» в Україні негативно вплине і на держави Європейського союзу. Він висловив переконання, що Україна потребує термінової фінансової допомоги та готова проводити реформи, включно із заходами з боротьби з корупцією.

«Ми готові до обговорення, але не готові до того, що це може стати причиною затримки надання підтримки Україні. Нам потрібні гроші з початку наступного року», – зазначив Марченко.

Попереджаючи про можливі проблеми для ЄС через затримку фінансування України, міністр висловив думку, що наслідки економічної кризи «будуть дуже, дуже травматичними не тільки для України, а й для всієї Європи».

«Бо це може мати наслідки і для Європи... у зв'язку з міграцією, через побічний ефект, через величезне зростання цін по всій Європі, особливо на деякі харчі, а також, можливо, знову на нафту і газ», – сказав він.

Також Марченко знову закликав союзників передати Україні близько 300 млрд доларів російських активів, заморожених країнами G7 після початку агресором широкомасштабного вторгнення.

«Для України є законним пріоритетом отримання цих заморожених російських активів для відновлення України», – заявив глава Мінфіну.

Нагадаємо, що допомога Україні з боку Євросоюзу закінчується у грудні. Європейська комісія пообіцяла виділити Києву пакет у розмірі 50 млрд євро на наступні чотири роки, але узгодження було заблоковане після того, як Угорщина та Словаччина виступили проти подальшого фінансування для України.