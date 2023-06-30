За словами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, від виділення коштів для України страждають самі угорці

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки. З відповідною заявою він виступив в ефірі державного радіо 30 червня, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

За його словами, Україна отримала 70 млрд євро за півтора року, «це теж велика проблема», а зараз іще 50 млрд дадуть країні, яка воює.

«Хто перевіряє, чи йде воно на те, на що ми їм даємо?» – висловився Орбан.

За його словами, через виділення коштів для України страждають самі угорці.

«Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 млрд євро», – сказав угорський прем’єр.

За словами Орбана, Угорщина досі не отримала доступу до коштів із фонду, який фінансується за рахунок попереднього спільного кредиту європейських країн. Водночас виділення коштів Україні ставить під загрозу добробут Євросоюзу, переконаний він.

«Через два з половиною – три роки Європейський Союз буде доведений до межі фінансового банкрутства», – додав він.

Як зазначається, Угорщина та Польща є єдиними членами ЄС, не отримали кошти на відновлення, які Єврокомісія заблокувала через звинувачення в тому, що уряди цих країн завдають шкоди демократії та верховенству права.

20 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити Україні 50 млрд євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів. За її словами, ця допомога забезпечить перспективу і передбачуваність для уряду в Києві, а також «стимулюватиме інших донорів активізуватися». Запропонований пакет спрямований на те, щоб об'єднати допомогу, що використовується для виплати заробітних плат, пенсій та деяких державних послуг із витратами, пов'язаними з відновленням основної інфраструктури.