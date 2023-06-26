Угорщина знову заблокувала виділення Україні 500 млн євро з Європейського фонду миру
Частина грошей з Європейського фонду миру йде на військову допомогу українцям
Угорщина не підтримала виділення чергового траншу у сумі 500 млн євро з Європейського фонду миру державам-членам ЄС через включення Україною угорського OTP Bank до списку «спонсорів війни». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на пресконференції у понеділок, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.
«Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому стану, коли OTP, найбільший угорський банк, перебуває у списку міжнародних спонсорів війни», – сказав Сійярто.
Як нагадує агентство, у травні Угорщина вже блокувала виділення цього траншу країнам-членам ЄС, посилаючись на ту саму проблему.
Європейський фонд миру, створений у 2021 році, є позабюджетним інструментом, спрямованим на підвищення здатності ЄС запобігати конфліктам, будувати мир та зміцнювати міжнародну безпеку.
Як інформував ZAXID.NET, 4 травня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних «спонсорів війни» на початку травня. Рішення пояснили позицією керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичним визнанням установою так званих Донецької та Луганської «народних республік».
15 травня стало відомо, що Угорщина заблокувала 500 млн євро з фонду, що фінансує зброю для України. Гроші мали бути виділені 22 травня, однак через блокування цього не станеться.
Сьогодні, 26 червня, Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення на 3,5 млрд євро верхньої межі фінансування Європейського фонду миру, з якого виплачують країнам компенсацію за передану Україні зброю. Рішення про збільшення обсягу фонду міністри ЄС схвалили після того, як у середу відповідний крок погодили постійні представники держав-членів.