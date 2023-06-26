У травні голова МЗС Угорщини Петер Сіярто вже блокував виділення цього траншу країнам-членам ЄС, посилаючись на ту саму проблему

Угорщина не підтримала виділення чергового траншу у сумі 500 млн євро з Європейського фонду миру державам-членам ЄС через включення Україною угорського OTP Bank до списку «спонсорів війни». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на пресконференції у понеділок, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

«Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому стану, коли OTP, найбільший угорський банк, перебуває у списку міжнародних спонсорів війни», – сказав Сійярто.

Як нагадує агентство, у травні Угорщина вже блокувала виділення цього траншу країнам-членам ЄС, посилаючись на ту саму проблему.

Європейський фонд миру, створений у 2021 році, є позабюджетним інструментом, спрямованим на підвищення здатності ЄС запобігати конфліктам, будувати мир та зміцнювати міжнародну безпеку.

Як інформував ZAXID.NET, 4 травня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних «спонсорів війни» на початку травня. Рішення пояснили позицією керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичним визнанням установою так званих Донецької та Луганської «народних республік».

15 травня стало відомо, що Угорщина заблокувала 500 млн євро з фонду, що фінансує зброю для України. Гроші мали бути виділені 22 травня, однак через блокування цього не станеться.

Сьогодні, 26 червня, Рада ЄС ухвалила рішення​ про збільшення на 3,5 млрд євро верхньої межі фінансування Європейського фонду миру, з якого виплачують країнам компенсацію за передану Україні зброю. Рішення про збільшення обсягу фонду міністри ЄС схвалили після того, як у середу відповідний крок погодили постійні представники держав-членів.