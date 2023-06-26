Рада міністрів закордонних справ 26 червня ухвалила рішення про збільшення фінансування Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро, повідомив сайт Ради ЄС.

Це рішення забезпечить подальше фінансування надання конкретної військової підтримки для партнерів Євросоюзу, серед яких є й Україна.

Перед ухваленням цього рішення головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що нині як ніколи важливо підтримувати Україну. Він вважає, що війна Росії проти України «руйнує російську владу та впливає на її політичну систему».

«Україна залишається нашим пріоритетом номер один. Ми й далі подвоюватимемо нашу військову підтримку як обладнанням, так і навчанням. Настільки довго, наскільки буде потрібно», – запевнив Боррель.

Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування зовнішньої політики й політики безпеки, пов’язаної із військовими та оборонними питаннями. Гроші виділяють для запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки та стабільності. ЄФМ вже надав українським Збройним силам шість пакетів підтримки.

Крім України, гроші з Європейського фонду миру отримують Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія та Герцеговина, Ліван та Мавританія.