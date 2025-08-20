Пенсіонери мають право не лише на безоплатний проїзд, а й на деякі інші звільнення від оплати чи знижки

Пенсіонери в Україні мають низку пільг, про які не всі знають. Про які саме пільги йдеться і хто на них може розраховувати, пише «24 Канал» з посиланням на Пенсійний фонд України.

«Класичні» пільги для пенсіонерів

В Україні пенсіонери мають право на безоплатний проїзд в громадському транспорті. Щоб скористатися цим правом, потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. Пільга стосується міського транспорту – автобусів, тролейбусів, трамваїв, а також – приміських електричок.

Також пенсіонери звільнені від сплати земельного податку. Проте ця пільга стосується лише тих, хто вийшов на пенсію за віком, а не за іншими умовами.

Окрім того, всі пенсіонери можуть отримати безоплатну юридичну допомогу – первинну й вторинну. Та лише за умови, якщо отримують пенсію меншу за 4722 грн. Для людей з інвалідністю безоплатна юридична допомога доступна за умови, якщо їхня пенсія не перевищує 6056 грн.

Пільги, про які ви могли не знати

Ось ще низка пільг, що доступні як всім пенсіонерам, так і деяким категоріям з них:

безкоштовне паркування на платних стоянках – для всіх пенсіонерів;

знижка 50% на страховку авто для всіх пенсіонерів, якщо об’єм двигуна авто – до 2500 см 3 або потужність електродвигуна до 100 кіловат;

пенсіонери, які живуть в селі і раніше працювали вчителями, медиками, бібліотекарами або працівниками культури, можуть не платити за комунальні послуги;

пенсіонери, які перебували в полоні, мають право на безоплатний відпочинок в санаторії – його оплатить держава.

Доплати пенсіонерам

Пенсіонери, яким виповнилося 70 і більше років, мають право на щомісячну надбавку до пенсії. Вона нараховується автоматично, а її розмір такий:

після досягнення 70 років – 300 грн;

після 75 років – 456 грн;

після 80 років – 570 грн.

Проте надбавка нараховується лише за умови, що пенсія в людини менша за 10 340 грн.