Шахраю загрожує до восьми років позбавлення волі

Правоохоронці підозрюють адвоката з Тернополя в шахрайських оборудках на суму понад 6 млн грн. Чоловік разом зі спільником заволодію нерухомістю, грошима своїх клієнтів та знайомих. У військовослужбовця адвокат обманом привласнив квартиру. За даними джерел ZAXID.NET в правоохоронних органах, йдеться про адвоката з відомого у Тернополі адвокатського об’єднання «Гловак та партнери». Підозрюваному загрожує до восьми років в’язниці.

За даними слідства, у 2017 році місцевий підприємець звернувся до керівника адвокатського об’єднання за юридичним супроводом при купівлі приміщення загальною площею 453,5 м2, яке знаходиться в Тернополі, повідомили в поліції Тернопільщини. Адвокат пообіцяв за 4,4 млн грн викупити майно через систему Prozorro.Продажі, однак не виконав обіцянки, а привласнив гроші підприємця.

Наступний епізод шахрайства стався у 2022 році, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 5 вересня. Адвокат провернув аферу вже разом зі спільником. Він запевнив знайомого військовослужбовця, що зможе для нього купити котедж, натомість запропонував як оплату переписати квартиру, що була у його власності, на свого спільника. Чоловік повернувся із зони бойових дій та зрозумів, що омріяного будинку його сім’я так і не отримає, адже право власності на квартиру він втратив. Сума збитків – понад 1,3 млн грн.

Третій епізод стався у жовтні 2022 року. Замість документів про заставу автомобіля адвокат надав знайомій тернополянці підписати документи про відчуження авто на користь свого спільника. Жінка, довіряючи адвокату та не перечитавши надані ним документи, підписала їх. Дізналась про шахрайство лише після того, як втратила право власності на автомобіль. Сума збитків склала майже 350 тис. грн.

Правоохоронці затримали адвоката та його спільника, також їм оголосили підозру за ч. 3,4 ст. 190 КК України (шахрайство). Адвокату обрано запобіжний захід – взяття під варту з можливістю сплати застави понад 1 млн 816 тис. грн, його спільнику – взяття під варту із заставою понад 760 тис. грн.