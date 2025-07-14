У вересні 2023 року на території студмістечка Західноукраїнського національного університету невідомий чоловік ледь не зґвалтував дівчину. Зупинив сексуальне домагання випадковий перехожий. Про злочин у поліцію повідомив батько 18-річної тернополянки. Правоохоронці встановили особу нападника – ним виявився 52-річний житель Тернополя, адвокат.

За даними прокуратури Тернопільщини, увечері 5 вересня 2023 року обвинувачений почав чіплятися до студентки місцевого навчального закладу. Чоловік спочатку намагався заговорити до дівчини, а потім напав на потерпілу. У прокуратурі також зазначили ZAXID.NET, що нападник живе неподалік від університету і часто гуляє там увечері.

У суді прокурор довів, що обвинувачений був добре обізнаним щодо відповідальності за такий злочин, оскільки він сам є адвокатом.

Тернопільський міськрайонний суд вислухав усі докази та визнав винним жителя Тернополя у скоєнні дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої. Суддя призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок суду ще не вступив у законну силу. На нього обвинувачений може подати апеляційну скаргу.