На території студмістечка невідомий чоловік ледь не зґвалтував дівчину. Зупинив сексуальне домагання стосовно студентки випадковий перехожий. Про злочин в поліцію повідомив 6 вересня батько 18-річної тернополянки.

Як повідомили ZAXID.NET в поліції, подія трапилася на території студмістечка Західноукраїнського національного університету. До дівчини підійшов невідомий, почав робити непристойні пропозиції та домагався її. Зупинив зловмисника випадковий перехожий.

«У середу, 6 вересня, близько 22 години до співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що невідома особа вчинила розпусні дії щодо його 18-річної доньки. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Це 50-річний житель Тернополя», – повідомили в поліції Тернопільщини в п'ятницю, 8 вересня.

Правоохоронці внесли факт домагання до ЄРДР за ч. 1 ст. 153 КК України (Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство). Тривають слідчі дії. Поліцейські з’ясовують усі обставини інциденту, його свідків та очевидців.