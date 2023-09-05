Правоохоронці швидко встановили, що до злочину причетний 29-річний раніше судимий закарпатець

На Закарпатті поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який підійшов до 9-річної дівчинки на вулиці та оголив свій статевий орган. Дівчинка втекла та розповіла про мамі, яка й звернулась у поліцію.

Як повідомили у Нацполіції Закарпатської області, 4 вересня до них надійшло повідомлення про розбещення 9-річної дівчинки у Берегівському районі . Чоловік підійшов до дитини на вулиці та оголив статевий орган. Злякавшись, дівчинка втекла та розповіла про це своїй мамі, яка й звернулася до поліції.

Співробітники поліції затримали раніше судимого 29-річного закарпатця, якого підозрюють у розбещенні малолітньої дівчинки. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває слідство.

Слідчі кваліфікували дії затриманого за ч. 2 ст. 156 ККУ, тобто розбещення, вчинене щодо малолітньої дитини. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.