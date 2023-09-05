На Львівщині поліцейські розшукали та затримали 34-річного чоловіка, який зґвалтував неповнолітню дівчину. Як повідомили Нацполіція Львівщини 5 вересня, чоловік вчинив злочин у стані сп’яніння.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, випадок трапився 3 вересня близько 23:00 в одному з сіл на Львівщині. 34-річний чоловік зґвалтував 15-річну дівчину, скориставшись її безпорадним станом. На час скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і після зґвалтування втік з місця події.

Правоохоронці розшукали підозрюваного та затримали його. Слідчі, за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.