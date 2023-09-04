Ґвалтівнику загрожує до 15 років позбавлення волі

У Києві поліції передали зловмисника, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика в громадському туалеті. Від зґвалтування дитину врятував перехожий, який вчасно допоміг, повідомили у прес-службі поліції Києва у понеділок, 4 вересня.

За даними правоохоронців, ввечері неділі, 3 вересня, 12-річний хлопчик разом зі своїми батьками відпочивав у парку «Партизанська слава». Хлопчик пішов до вбиральні, яка була розташована у парку, де на нього напав 43-річний ґвалтівник.

«За ним зайшов невідомий, силоміць заштовхав малолітнього у кабінку та намагався зґвалтувати. На крики дитини забіг перехожий та вибив двері кабінки. Очевидець тримав зловмисника та передав правоохоронцям», – повідомили у прес-службі поліції.

Киянина затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15 ККУ (замах на вчинення злочину), ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування). Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.