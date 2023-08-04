Поліцейського з Київської області підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дівчинки. 44-річний дільничний офіцер поліції скоїв сексуальне насильство відносно дитини, яка приходила в гості до його пасербиці, повідомила у п’ятницю, 4 серпня, Київська міська прокуратура.

Як йдеться в повідомленні, до цього він неодноразово чіплявся до дівчинки, надсилав їй повідомлення на телефон. Активіст Костянтин Андріюк, який першим повідомив про затримання поліцейського, розповів, що поліцейський ґвалтував дівчинку кілька разів. З його слів, це відбувалося в селі Чайки Бучанського району.

Наразі поліцейському повідомили про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини. Його затримали, а в нього на роботі та вдома провели обшуки.

У прокуратурі додали, що проситимуть суд взяти поліцейського під варту без права на внесення застави.