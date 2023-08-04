Двоє поліцейських побили хлопця, який гуляв у Винниківському лісі

Слідчому та оперативнику одного з райвідділів Львова повідомили про підозру за побиття 27-річного львів’янина. Інцидент трапився у грудні минулого року у Винниківському лісі. Поліцейські побили хлопця, який гуляв у лісопарку.

Як розповіли у п'ятницю, 4 серпня, в прокуратурі Львівщини, у грудні 2022 року на території Винниківського лісопарку двоє працівників поліції побили місцевого мешканця.

«Правоохоронці підійшли до 27-річного львів’янина, який гуляв парком та без причини почали бити хлопця. Останній кликав на допомогу та намагався втекти від нападників, проте вони не реагували і продовжували наносити удари», – розповіли в прокуратурі.

Унаслідок побиття львів’янин отримав тілесні ушкодження, які кваліфікували як легкі, та був доставлений до лікарні, де вже сам викликав правоохоронців та повідомив про напад.

Обом поліцейським повідомили про підозру за перевищення влади та службових повноважень (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 ККУ). За клопотанням прокурора, їх відсторонили від займаних ними посад.