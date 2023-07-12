Петро Полевой працював заступником управління ДСБЕЗ Львівщини та начальником управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП

Водійка з Чернівців Ольга Стрілець постраждала від дій 60-річного водія автомобіля Kia Sportage, колишнього працівника поліції. Словесний конфлікт на парковці ТРЦ King Cross Leopolis у Львові завершився тим, що чоловік вдарив її по голові, після чого пішов зі своєю сім’єю на закупи. Подробиці інциденту жінка розповіла на своїй сторінці у Facebook, виклавши фото та відео, за якими його впізнали читачі. Учасником конфлікту виявився 60-річний екс-начальник управління логістики та матеріально-технічного забезпечення головного управління поліції Львівщини Петро Полевой.

Зі слів 40-річної чернівчанки Олі Стрілець, інцидент трапився в понеділок, 10 липня. Вона припаркувалася біля ТРЦ King Cross Leopolis у Львові та почула, що по її автомобілю Toyota Corolla вдарили дверкою припаркованого поруч Kia Sportage. Замість вибачень, у її бік прозвучала нецензурна лайка.

Екс-поліцейський Петро Полевой приїхав на закупи в ТЦ Кing Cross, де відбувся конфлікт з водійкою з Чернівців (фото Ольги Стрілець)

«Глянувши в дзеркало помітила запарковане авто біля мене, з якого виходила пані. Я відчинила двері і зробила зауваження, що вона пошкодила мені машину. На що в свій бік почула нецензурну лайку і звинувачення», – написала Ольга Стрілець.

Після цього, з її слів, чоловік, що був за кермом Kia Sportage, вийшов та кинув їй у салон купюру у 500 грн, а згодом вдарив її по голові.

«За кермом був чоловік, який підійшов і кинув мені в авто 500 грн, зі словами, щоб я "закрила пельку". На моє запитання: "Чому 500? Давайте 1000, 2000. Це що за поведінка? І де елементарна вихованість і повага? Як вони себе ведуть? Не все купується в житті". Викинула ці кошти з машини і зачинила двері. Щоб ви розуміли, я була в машині і навіть не вставала з крісла водія. Він підійшов, відкрив двері і вдарив мене по голові. Неочікувано для мене, звичайно», – продовжила свою розповідь Ольга Стрілець.

Далі жінка повідомила нападнику, що викликає поліцію. «На мої слова, що викликала поліцію, вони сказали, що їм все одно і пішли спокійно по продукти», – додає чернівчанка.

Жінка зафіксувала свого кривдника на фото та відео вже після інциденту, коли він з дружиною та сином повернулися до автомобіля після відвідин ТРЦ. Вони не стали чекати поліцію, а сіли в авто і поїхали. Зі слів чернівчанки, правоохоронці приїхали приблизно за 40 хвилин, винуватця на місці вже не було. Ольга Стрілець написала заяву про побиття в поліцію, а фото та відео згодом виклала у соцмережі.

«Чи має право, таке чудо протягати руки, тим паче до жінки? Ось вам і вихованість, ось вам і вибачення», – прокоментувала вона поведінку свого кривдника.

У поліції Львівщини підтвердили ZAXID.NET, що отримали заяву Ольги Стрілець та розслідують обставини інциденту. Особу водія встановили – це 60-річний мешканець Львівщини.

У коментарі ZAXID.NET 12 липня Ольга Стрілець уточнила, що у Львові була проїздом, заяву в поліцію написала на місці події. «Швидку» не викликала, бо одразу почувалася нормально, а вже в дорозі до Чернівців її стан погіршився. Наступного дня у Чернівцях жінка пройшла медобстеження, де, з її слів, їй діагностували струс мозку.

«У мене почала сильно боліти голова, була рвота. Мені зняли побої, зафіксували мій стан, поставили діагноз струс мозку», – розповіла Ольга Стрілець.

У коментарях читачі впізнали учасника конфлікту. Ним виявився 60-річний екс-поліцейський Петро Полевой. Він працював заступником начальника управління захисту економіки поліції (раніше ДСБЕЗ) Львівщини, зокрема, коли головний міліціонером Львівщини був Василь Пісний. Також Петро Полевой був начальником управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП у Львівській області, 2020 році звільнився на пенсію, проживає у селі Давидів поблизу Львова.

ZAXID.NET спробував отримати коментар Петра Полевого щодо згаданого інциденту, однак, він від коментарів відмовився. «Сьогодні свято. Дякую за вітання», – сказав він і кинув слухавку.