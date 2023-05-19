Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства

У четвер, 18 травня, близько 22:00 на проспекті Червоної Калини у Львові озброєний правоохоронець розпочав стрілянину в автомобілі військового. Про це ZAXID.NET повідомили у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань у Львівській області.

«В салоні автомобіля, який належить військовослужбовцю, відбувся постріл. Стріляли з пристрою для відстрілу гумових куль, який належить працівникові правоохоронного органу», – повідомили в ДБР.

Чоловік, який стріляв, працює у карному розшуку поліції. Внаслідок пострілу ніхто не постраждав. Про причину конфлікту наразі немає інформації.

Фото Ігоря Зінкевича

На місце події одразу виїхали слідчі територіального управління ДБР у Львові, які провели необхідні слідчі дії, зафіксували слідову інформацію, вилучили пістолет з магазином та двома патронами, а також гільзу.

У ДБР додали, що власник транспортного засобу подав заяву про припинення розгляду повідомлення про постріл. Водночас розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства (ст. 296 КК України).

«Буде проведено всебічне та повне розслідування, за результатами якого надано оцінку дій кожної особи, що причетна до цієї події», – кажуть в ДБР