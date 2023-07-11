Степан Киницький святкував отримання звання підполковника, після чого сів п'яний за кермо

Львівський апеляційний суд у вівторок, 11 липня, підтвердив постанову суду першої інстанції, якою підполковника поліції Степана Киницького покарали штрафом у 17 тис. грн та позбавили водійських прав за керування автомобілем у нетверезому стані.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі Львівського апеляційного суду, суд відхилив апеляційну скаргу захисника Степана Киниського та залишив рішення Сокальського районного суду від 6 червня без змін. Постанова апеляційного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Степана Киницького з явними ознаками алкогольного сп’яніння поліцейські зупинили за кермом автомобіля Ford Kuga у селі Сілець неподалік Червонограда на початку лютого. На той час він працював на посаді начальника одного з відділів Червоноградського райвіділу поліції.

Того вечора він начебто святкував отримання звання підполковника, після чого сів п’яний за кермо. Сепан Киницький відмовився від перевірки на стан алкогольного сп’яніння на місці та від медосвічення в лікарні. На нього поліцейські склали адміністративний протокол за керування у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП). Також його відсторонили від роботи.

Сокальський районний суд Львівщини визнав Степана Киницького винним у нетверезій їзді. Постановою суду його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.