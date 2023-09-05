Суд на Хмельниччині призначив три роки обмеження волі чоловікові за розбещення малолітніх дітей. Встановлено, що розпусні дії він вчиняв щодо своєї доньки та трьох дітей співмешканки. Наразі дітей вилучили та відправили у інші родини.

На момент вчинення злочину дівчатам було 14, 8 та 5 років, хлопчику – 3 роки. Слідство встановило, що з серпня минулого року по квітень цього року обвинувачений декілька разів мастурбував у присутності дітей.

У вироку Теофіпольського суду йдеться, що старша донька, а також співмешканка обвинуваченого після кожного разу просили чоловіка так більше не чинити, однак, на їхні прохання він не зважав. Тож у квітні цього року, коли інцидент повторився, довелося звернутись до поліції.

«Потерпіла [донька] пояснила, що не може стверджувати, що батько такі дії вчиняв демонстративно, маючи мету, щоб діти це бачили. Він просто продовжував це здійснювати, не зважаючи на їх появу», – йдеться у матеріалах справи.

Про вирок суду в цій справі прес-служба прокуратури Хмельниччини повідомила у вівторок, 5 вересня. «Суд визнав винним жителя Теофіпольської громади у розбещенні малолітніх дітей (ч. 2 ст. 156 ККУ). Його засуджено до 3 років обмеження волі», – повідомляє прокуратура.

Окрім цього, інформацію про чоловіка суд постановив внести до так званого «реєстру педофілів».

Трьох дітей вилучили та тимчасово влаштували в сім'ю родичів. Неповнолітня дівчина проживає з матір'ю у сусідньому населеному пункті. Наразі триває судовий розгляд про позбавлення батьківських прав співмешканки засудженого, яка не забезпечила належних умов виховання дітей.

Зауважимо, що вирок суду поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.