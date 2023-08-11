Суд на Хмельниччині призначив 15 років тюрми 67-річному чоловікові, який вчинив сексуальне насильство щодо своєї 11-річної онуки. Злочин обвинувачений скоїв у день народження дитини.

Як повідомила прес-служба Офісу Генпрокурора, чоловік запросив до себе онуку на її день народження під приводом подарувати гроші. Тоді дівчинці виповнилося 11 років. Він зачинив двері у кімнату та вчинив щодо неї розпусні дії.

Засудженого викрила матір дитини, яка зайшла до кімнати. Вона повідомила про це правоохоронні органи. Згодом слідчі з'ясували, що це був не перший випадок, коли чоловік вчиняв насильство щодо дівчинки.

У п'ятницю, 11 серпня, стало відомо про вирок у цій справі. «За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Хмельницької обласної прокуратури визнано винним 67-річного місцевого жителя у вчиненні сексуального насильства стосовно малолітньої дитини (ч. 4, ч. 6 ст. 153 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

До вироку суду чоловік перебував під вартою. Також відомості про чоловіка постановили внести до так званого «реєстру педофілів».