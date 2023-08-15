Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області виніс вирок 53-річному чоловікові, який у нетверезому стані зґвалтував 6-річну дівчинку, яка жила по сусідству. Чоловік раніше уже був судимим за зґвалтування, однак його достроково звільнили. Суд призначив йому 15 років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, 53-річний уродженець села Стримба Надвірнянського району у жовтні 2022 року, перебуваючи у нетверезому стані, зґвалтував 6-річну дівчинку, яка жила по сусідству. Він побачив дівчинку на подвір’ї, підійшов до неї у той час, коли поруч не було батьків, заманив її у господарську будівлю, роздягнув та зґвалтував пальцями.

53-річний чоловік є раніше судимим. У 2008 році Деснянський районний суд Києва призначив йому сім років тюрми за вчинення крадіжки та розбою, у 2016 році Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області призначив йому три роки тюрми за зґвалтування, однак його звільнили з тюрми достроково і він не відбув майже 11 місяців покарання. У 2022 року Надвірнянський райсуд також засудив його на 5,5 років тюрми за вчинення крадіжки та зґвалтування.

Під час розгляду справи у суді обвинувачений не визнав свою провину у зґвалтуванні 6-річної дівчинки та відмовився від дачі показань. Справу розглянула суддя Тетяна Бурдун, яка дослідила усі матеріал справи та визнала його винним у зґвалтуванні. Враховуючи невідбуте покарання за попередній злочин, обвинуваченому призначили 15 років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.