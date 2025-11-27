Поліція Чорногорії затримала громадянина Боснії та Герцеговини Данко Савича, який воював проти України з 2023 року. Про це у четвер, 27 листопада, повідомила «Радіо Свобода» з посиланням на чорногорську прокуратуру.

Затриманий – житель чорногорського міста Даниловград, який має громадянство Боснії та Герцеговини. За даними правоохоронців, він воював проти України з початку 2023 року до початку 2025 року у складі збройного формування, створеного Росією у Луганську. За даними поліції, Савич заробив на участі у російсько-українській війні щонайменше 1,5 млн євро.

«Речові докази вказують, що Д.С., всупереч закону та нормам міжнародного права, брав участь в іноземному збройному формуванні Російської Федерації в Луганську у війні, яку Росія веде на території України. За це він отримав величезні суми грошей, з яких 1,5 млн євро були на його поточному рахунку», – цитує «Радіо Свобода» правоохоронців.

За даними «Радіо Свобода», Данко Савича – колишній військовий Югославської армії, й називає себе «козацьким військовим командиром» Балканського війська, наближеного до російського диктора Владіміра Путіна. Крім того, вказується, що найманця у червні 2025 року вже заарештовували за незаконне зберігання зброї.

«Під час обшуку житлових та інших приміщень, що використовуються Савичем, поліція виявила та вилучила: військову форму, бронежилети, каски, форму Козачого братства, засоби зв'язку, довідки про громадянство, закордонні паспорти та військовий квиток для участі у війні», – повідомила поліція.

Савича затримали у межах операції «Луганськ», що тривала кілька місяців. Її метою було виявлення найманців, які незаконно воюють у іноземних збройних формуваннях. Під час операції поліцейські здійснили обшуки у 11 жителів Чорногорії. Під час слідчих дій правоохоронці виявили 24 одиниці вогнепальної зброї, понад тисячу куль, холодну зброю, знаки розрізнення іноземних військових.

У заяві чорногорських правоохоронців наголошується, що поліція рішуче налаштована протистояти загрозам безпеці та продовжить викриття гібридної діяльності в межах країни та за кордоном.

Додамо, що 19 листопада секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал Дмитро Усов повідомив, що на боці Росії проти України воюють понад 18 тис. іноземців зі 128 держав.